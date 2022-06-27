Adreslerdeki aramalarda, toplatma kararı bulunan kitaplar, 2 bez parçası, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. Operasyonda, aralarında eski BDP Tarsus İlçe Başkanı Ahmet Kızmaz'ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22 Haziran'da esnafa zorla kepenk kapattırdıkları, dağa çıkması için çocukları ikna etmeye çalıştıkları ve ölen örgüt mensuplarının cenaze işlemlerini organize ettikleri iddiasıyla 12 zanlının gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, aranan 3 şüpheli daha yakalandı.

Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı daha yakalandı

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