Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu" başlatıldı

Çalışma kapsamında Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

- Gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin arasında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da bulunduğu öğrenildi

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