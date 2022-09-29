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Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

29.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen diş kliniği mühürlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Şevket Sümer Mahallesi'nde diş kliniği olarak kullanılan işletmede inceleme yaptı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, kapatılarak mühürlendi. Ekipler, tıbbi cihazlar ile ilaçlara el koydu.

İş yerinin yabancı uyruklu sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

Mersin'de ruhsatsız diş kliniği kapatıldı

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Anahtar Kelimeler:
Zabıta Akdeniz Mersin diş kliniği

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