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Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

17.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler, tekne turuyla Doğu Akdeniz'in koylarını gezdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce daha önce denize açılmamış aileler için Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan tekne kaldırıldı.

Geziye katılan şehit aileleri, gaziler ve polisler, Doğu Akdeniz'in doğal güzelliklerini görmenin yanı sıra Boğsak, Tisan ve Barbaros koylarını gezdi, buralarda denize girdi.

Şırnak'ta 2012 yılında şehit olan polis memuru Ahmet Toprakoğlu'nun babası Cebrail Toprakoğlu, AA muhabirine, ilk kez katıldığı tekne gezisinde çok eğlendiğini belirterek, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Polis memuru Caner Yıldırım da ailesiyle katıldığı gezide denize açılma şansı yakaladığını ifade ederek, "Gezi bizler için güzel bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Geziye polis babasıyla katılan Elif Güngören de ailesiyle tatil yapma şansı buldukları için mutlu olduğunu kaydetti.

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

Mersin'de şehit aileleri, gaziler ve polisler için tekne turu düzenlendi

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Mersin gezi tekne turu

Mersin Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:49
Sabah
05:28
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:07
Yatsı
21:40
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