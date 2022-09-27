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Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı

27.09.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de polisevine yönelik terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in cenazesi toprağa verildi.

İki çocuk babası Gezer'in (48) naaşı, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından cenaze namazı için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne götürüldü.

Buradaki törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, şehidin annesi Nafiye ve eşi Medine Gezer ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit polisin meslektaşları da Gezer'in 9 yaşındaki oğlu Ahmet Yağız ve 6 yaşındaki kızı Melis Doğa'yı yalnız bırakmadı.

İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, meslektaşlarınca taşınan şehidin tabutuna İçişleri Bakanı Soylu ve diğer protokol üyeleri de omuz verdi.

Sedat Gezer'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de katıldı.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından dün akşam saatlerinde polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir vatandaş ile yüksekten atlayan iki kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer, son yolculuğuna uğurlandı

- Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için cenaze töreni düzenlendi

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Anahtar Kelimeler:
şehit Polis memuru Mersin tören

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