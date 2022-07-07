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  4. Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

07.07.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki semt pazarında, pazarcılar M.Ç. (41) ile F.A. (40) arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

Pazarcıların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

Mersin'de semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus silahlı kavga

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