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Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

22.07.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

S.D. idaresindeki 34 NG 8922 plakalı yolcu otobüsü, Adana-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerek 32 yolcunun araçtan inmesini sağladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otobüs kullanılamaz hale geldi.

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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