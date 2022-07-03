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Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

03.07.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

MERSİN (AA) - Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, sıcak havadan bunalanlar plajları doldurdu.

Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığın 27 dereceyi bulduğu kentte, serinlemek isteyen vatandaşlar Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızkalesi'ne gitti.

Denizde ve plajda vakit geçiren vatandaşların bazıları tekne turlarına katıldı, bazıları da deniz bisikletine bindi.

Bazı aileler de çocuklarıyla kumsalda oyun oynadı.

Adana'dan gelen Habib Paksu, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıkları için bölgeye tatil yapmaya geldiklerini belirterek, "Hem kumsalda eğleniyoruz hem de denize girerek serinliyoruz. Hafta sonu tatilinin tadını çıkartmaya çalışıyoruz." dedi.

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

Mersin'de sıcak havadan bunalanlar denize koştu

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Mersin kızkalesi

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Sabah
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