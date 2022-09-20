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Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

20.09.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 17 zanlıya yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 40 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 17 zanlının kimliği tespit edildi.

Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katıldığı şafak operasyonunda, adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Dron ile havadan denetim de yapan ekipler, yakaladıkları şüphelileri emniyete götürdü.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

Mersin'de tefecilik zanlılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi

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Mersin faiz şafak operasyonu zanlı

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