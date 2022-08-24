Mersin'deki kentsel dönüşüm projesinde 2023'te dairelerin teslimi hedefleniyor

MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 415 konut ve 50 dükkanı kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabının gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Gültak, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Bahçe ve Barış mahallelerinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Projenin ilk etabı olan Barış Mahallesi'ndeki inşaatları inceleyen Gültak, yüklenici firmadan bilgi aldı, işçilerle sohbet etti.

Gültak, gazetecilere, 2 mahalleyi kapsayan projenin 415 konut, 50 dükkan, 2 cami, kreş, ticaret ve kültür merkezi ile yeşil alandan oluştuğunu söyledi.

İlçede ilk olarak Çay Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmasının tamamlandığını belirten Gültak, ikinci projenin Barış Mahallesi etabında da önemli aşama kaydedildiğini dile getirdi.

Gültak, mahalleleri daha modern ve güvenli hale getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Geçen yıl eylülde burada yıkım yapıyorduk, şimdi ise binalarımız yükselmeye başladı. Burada 9 ayrı temelimiz var. 415 konut, iş yerleri, 300 metrekare genişliğinde kültür merkezi, camiler, kreş olacak. Sokakları rüzgar koridorlarını alabilecek, binaların birbirini gölgelemediği, otoparkları, yeşil alanları olan modern bir Mersin mahallesine dönüşecek. Doğal gazıyla, konforuyla, insanlarımızın, anne ve çocukların rahat yaşayacağı bir alana dönüşecek." diye konuştu.

Barış Mahallesi'nde vatandaşların yüzde 95'iyle anlaştıkları, yüzde 86'sıyla da tapu devrini yaptıkları aktaran Gültak, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanması 2023 yılının ekim ayı olarak gözüküyor ama biz yüklenici firmayı sıkıştırıyoruz. İnşallah 2023'ün çok daha erken tarihinde bu bölgedeki konutları ve iş yerlerini teslim etmiş olacağız. Bu projeler Mersin için birer devrim. Yıllardır kentte doğru dürüst kentsel dönüşüm yapılmamıştı. Biz birini bitirdik, 'İkincisini yapamazlar' diyorlardı ama ikincisinin de yaklaşık yarısı bitti. İnşallah 1 yıla kalmaz buralar da bitecek."

Gültak, ilçedeki kentsel dönüşüm ve toplu konut çalışmalarının süreceğini belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti.