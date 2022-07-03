Mersin'deki trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, 7 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İlçe girişinde bulunan Kabasakallı mevkisindeki kazada ağır yaralanan Tolga Şifan, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye yükseldi, yaralılardan Ö.Ö. ve O.Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Tolga Şifan idaresindeki 01 RH 013 plakalı otomobil, 27 Haziran'da Silifke ilçe girişindeki Kabasakallı mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpmış, Kadir Gemik'in hayatını kaybettiği kazada sürücü ile araçtaki Ö.Ö. ve O.Y. ağır yaralanmıştı.
- Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı ikiye çıktı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz