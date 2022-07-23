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Mersin'deki trafik kazasında ölenlerin cenazesi defnedildi

23.07.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşamını yitirenlerden Ahmet Özmen'in bugün kınasının yarın da düğününün olduğu öğrenildi

MERSİN (AA)- Mersin'de otomobilin tıra çarpmasını sonucu ölen 4 kişinin cenazesi Tarsus ilçesinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Ahmet Özmen (23), Diyar Özmen (18), Deniz Akbudak (23) ve Mehmet Furkan Can'ın (22) cenazelerinin Tarsus Devlet Hastanesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınlarınca teslim alınan cenazeler, Sucular Mahallesi'ndeki Yeni Ashab-ı Kehf Mezarlığına getirildi.

Bugün kınasının yarın da düğünün olacağı öğrenilen Ahmet Özmen'in yakınının, cenazeye Özmen'in düğünde giyeceği damatlığı getirdiği görüldü.

Mehmet Furkan Can'ın da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.​​​​​​​

Kılınan namazının ardından cenazeler defnedildi.

​​​​​​​Dün, Akdeniz ilçesi Mersin-Adana kara yolu Huzurkent mevkisinde, tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Mersin'deki trafik kazasında ölenlerin cenazesi defnedildi

- Yaşamını yitirenlerden Ahmet Özmen'in bugün kınasının yarın da düğününün olduğu öğrenildi

Mersin'deki trafik kazasında ölenlerin cenazesi defnedildi

Mersin'deki trafik kazasında ölenlerin cenazesi defnedildi

Mersin'deki trafik kazasında ölenlerin cenazesi defnedildi

Mersin'deki trafik kazasında ölenlerin cenazesi defnedildi

Mersin'deki trafik kazasında ölenlerin cenazesi defnedildi

Mersin'deki trafik kazasında ölenlerin cenazesi defnedildi

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus kaza

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