Mert Günok sonunda patladı, Amartey'e ağza alınmayacak sözler! O anlar saniye saniye ekrana yansıdı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında ev sahibi ekip rakibine 3-1 mağlup olarak taraftarlarını üzmüştü. Tribünlerde bulunan Beşiktaş taraftarı zaman zaman oynanan oyuna tepki gösterirken, yenilen ilk golün ardından Amartey'i protesto etmişti.
Islıklanan Amartey'i takım arkadaşlarının yanı sıra rakip oyuncu Novais de teselli etti.
Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü bu golün ardından kaleci Mert Günok da kendisine tepki gösterenler arasındaydı. Tecrübeli file bekçisi Amartey'in bu hatası sonrası kendisine oldukça sinirlenirken, küfür ettiği anlar ekranlara yansıdı. Mert Günok'un oldukça sinirlenerek takım arkadaşına "A... K... Amartey'i, Seni Bu Takıma Alanı S...." dediği anlar sosyal medyada da viral oldu.
Mert Günok, geçtiğimiz hafta oynanan ve 3-1 yenildikleri Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalarda da takım arkadaşlarına sitem etmişti. Günok maçın ardından "Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim." ifadelerini kullanmıştı.