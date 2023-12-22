Mert Günok sonunda patladı, Amartey'e ağza alınmayacak sözler! O anlar saniye saniye ekrana yansıdı

F.BAHÇE MAĞLUBİYETİ SONRASI DA TAKIM ARKADAŞLARINA KIZMIŞTI

Mert Günok, geçtiğimiz hafta oynanan ve 3-1 yenildikleri Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalarda da takım arkadaşlarına sitem etmişti. Günok maçın ardından "Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim." ifadelerini kullanmıştı.