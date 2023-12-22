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  4. Mert Günok sonunda patladı, Amartey'e ağza alınmayacak sözler! O anlar saniye saniye ekrana yansıdı

Mert Günok sonunda patladı, Amartey'e ağza alınmayacak sözler! O anlar saniye saniye ekrana yansıdı

22.12.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Ligin 17. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş 3 puana hasret kalırken, Siyah-Beyazlılar'ın yediği ilk golden sonra kaleci Mert Günok'un Amartey'e tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli file bekçisinin yenilen golde büyük hatası bulunan Amartey'e küfrettiği görülürken, bu anlar ekrana yansıdı.

Mert Günok

Mert Günok

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında ev sahibi ekip rakibine 3-1 mağlup olarak taraftarlarını üzmüştü. Tribünlerde bulunan Beşiktaş taraftarı zaman zaman oynanan oyuna tepki gösterirken, yenilen ilk golün ardından Amartey'i protesto etmişti.

  1. dakikada Alanyaspor'un eşitliği bulduğu golde sağdan kale alanına yerden gelen topu kesmek için rahat pozisyonda olan Amartey'in sektirdiği topta araya giren Yusuf, Mert'in bacaklarının arasından ve dar açıdan ağları buldu. Büyük hata sonrası tribünler Daniel Amartey'i topu her ayağına aldığında ıslıkladı.
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RAKİP OYUNCU TESELLİ ETTİ

RAKİP OYUNCU TESELLİ ETTİ

Islıklanan Amartey'i takım arkadaşlarının yanı sıra rakip oyuncu Novais de teselli etti.

MERT GÜNOK SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

MERT GÜNOK SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Beşiktaş'ın kalesinde gördüğü bu golün ardından kaleci Mert Günok da kendisine tepki gösterenler arasındaydı. Tecrübeli file bekçisi Amartey'in bu hatası sonrası kendisine oldukça sinirlenirken, küfür ettiği anlar ekranlara yansıdı. Mert Günok'un oldukça sinirlenerek takım arkadaşına "A... K... Amartey'i, Seni Bu Takıma Alanı S...." dediği anlar sosyal medyada da viral oldu.

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F.BAHÇE MAĞLUBİYETİ SONRASI DA TAKIM ARKADAŞLARINA KIZMIŞTI

Mert Günok, geçtiğimiz hafta oynanan ve 3-1 yenildikleri Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalarda da takım arkadaşlarına sitem etmişti. Günok maçın ardından "Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim." ifadelerini kullanmıştı.

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