Merve Boluğur göğüs ucuna emoji koyunca olay oldu

Bir süredir albüm çıkarmak için çalışmalarını sürdüren ve eleştirilere maruz kalan oyuncu Merve Boluğur yeni imajıyla çektirdiği fotoğrafları “Tatile giriş saçım” notuyla paylaşmıştı. Tatil hazırlıklarını tamamlayan Merve Boluğur ilginç bikini tercihi ve paylaşımına yaptığı emojiyle yine gündem olmayı başardı.

YİNE OLAY OLDU

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur sosyal medya pozları ve açıklamalarıyla adını unutturmuyor. YouTube kanalına zaman ayıran ünlü oyuncu zaman zaman yaptığı açıklamalarla zaman zaman da pozlarıyla dikkat çekiyor.

Merve Boluğur çoğu ünlü gibi tatile çıktı ve ilginç pozlar paylaşmaya başladı. Ünlü oyuncu son olarak siyah bikinisiyle bir selfie çekti ve göğüs ucuna da kalp emojisi koydu.

Ünlü oyuncunun takipçileri bu harekete bir anlam veremedi ve bu tarz şeyleri dikkat çekmek için yaptığı yorumları yağdı.

Sürekli siyah giydiği ve kırmızı ruj sürdüğü için eleştirildiğini ifade eden Merve Boluğur yine siyahtan şaşmadı. Boluğur kendisini bu konuda eleştirenlere şu yanıtı vermişti: