Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftinin boşanma nedeniyle ilgili flaş iddia

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i ile Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de rol alan Gürhan Altundaşar çifti, geçtiğimiz günlerde beklenmeyen bir şekilde boşanarak herkesi çok şaşırttı. Çift hakkında önce ihanet iddiaları ortaya atılsa da, ikili tüm haberleri yalanladı. Merve Dizdar, dostça ayrıldıklarını ifade etmişti. Ünlü çiftin boşanma nedenine ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı.

Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar neden boşandı?

Merve Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar'dan geçtiğimiz haftalarda boşandı. Dizdar ve Altundaşar, birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadılar.

Merve Dizdar, ihanet iddialarına sert cevap verdi.

Güzel oyuncu, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bütün bu gelişmelerin ardından ünlü çiftin boşanma nedenine ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.