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  4. Messi 7. kez Ballon D'or'un sahibi oldu

Messi 7. kez Ballon D'or'un sahibi oldu

30.11.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü sahibini buldu.

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain’in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2021 Ballon d’Or ödülünün sahibi oldu. 34 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 7’nci kez bu ödülü kazanma başarısı gösterdi.

Fransız futbol dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d’Or ödülünün bu yılki kazananı Lionel Messi oldu. Oylamada Bayern Münih’in Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski 2’nci, Chelsea’nin İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho 3’üncü, Real Madrid’in Fransız forveti Karim Benzema 4’üncü, Chelsea’nin Fransız orta sahası N’Golo Kante ise 5’inci sırada yer aldı.

İŞTE BALLON D'OR'DA İLK 10 ADAY

10- DONNARUMMA

10- DONNARUMMA

9- MBAPPE

9- MBAPPE

8- DE BRUYNE

8- DE BRUYNE

7- SALAH

7- SALAH

6- RONALDO

6- RONALDO
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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lewangoalski almalıydı

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