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  4. Messi, Barcelona'ya veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı

Messi, Barcelona'ya veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı

08.08.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'daki son basın toplantısına çıkan Lionel Messi, basın toplantısının başlangıcında gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yaşanan onca senenin ardından bu benim için çok zor bir şey. Ayrılmaya hazır değilim" diyen Lionel Messi, basın toplantısı başlar başlamaz gözyaşları içinde kaldı.

BİR DEVİR SONA ERDİ

İşte Messi'nin açıklamaları:
"Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. "
"Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim."
"Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. "
"Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim."
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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
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