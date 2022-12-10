Messi bu sözleri duymasın! Pepe'den Fas - Portekiz maçı sonrası olay yaratan şaibe iddiası! 'Kupayı Arjantin'e verecekler!'

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası, sürprizlerle devam ediyor. Çeyrek final etabında Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikası, Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Afrika temsilcisi yarı finale yükselerek tarih yazdı. Portekiz ise turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlarından Pepe, verdiği flaş röportajda gündeme damgasını vuracak ifadeler kullandı. Pepe; maçı yöneten Arjantinli hakem Facundo Tello'yu eleştirirken, Dünya Kupası'nın şaibeli olduğunu ve kupayı Arjantin'in kazanacağını iddia etti. İşte o sözler...
"Arjantinli bir hakemin maçımızı yönetmesi kabul edilemez. Arjantin - Hollanda maçında yaşananlar ve Messi'nin açıklamalarının ardından Arjantinli bir hakem buraya geliyor."
"Futbol oynayan tek takım bizdik. Üzgünüz. Dünya Kupası'nı kazanacak kaliteye sahiptik ama başaramadık."
"İkinci yarıda oynamamıza izin verilmedi! Hakem, kaleciyle topu oyuna çabuk sokması için iki kez konuştu."
"Her zaman kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Son dakika kadar savaştık ama başaramadık. Fas, sürekli bizi küçük faullerle durdurmaya çalıştı. Hakem bunlara dikkat etmedi ve Faslı oyuncuları uyarmadı."
"Burada üzüntüyle ayrılıyorum çünkü Dünya Kupası'nı kazanma kapasitemiz vardı. Hakemin sahadaki tavrını gördükten sonra elimdeki her şeyle Arjantin'e kupayı vereceklerine bahse girebilirim."