Messi bu sözleri duymasın! Pepe'den Fas - Portekiz maçı sonrası olay yaratan şaibe iddiası! 'Kupayı Arjantin'e verecekler!'

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası, sürprizlerle devam ediyor. Çeyrek final etabında Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikası, Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Afrika temsilcisi yarı finale yükselerek tarih yazdı. Portekiz ise turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlarından Pepe, verdiği flaş röportajda gündeme damgasını vuracak ifadeler kullandı. Pepe; maçı yöneten Arjantinli hakem Facundo Tello'yu eleştirirken, Dünya Kupası'nın şaibeli olduğunu ve kupayı Arjantin'in kazanacağını iddia etti. İşte o sözler...