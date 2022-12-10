SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Messi bu sözleri duymasın! Pepe'den Fas - Portekiz maçı sonrası olay yaratan şaibe iddiası! 'Kupayı Arjantin'e verecekler!'

Messi bu sözleri duymasın! Pepe'den Fas - Portekiz maçı sonrası olay yaratan şaibe iddiası! 'Kupayı Arjantin'e verecekler!'

10.12.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası haberleri: FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz'de takım kaptanlarından Pepe, karşılaşmanın ardından olay yaratan açıklamalarda bulundu. Tecrübeli savunmacı, maç sonundaki flaş röportajda Arjantinli hakem Facundo Tello'yu eleştirirken, kupanın Arjantin'e verileceğine dair gündeme oturan bir yorum yaptı. İşte detaylar...

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası, sürprizlerle devam ediyor. Çeyrek final etabında Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikası, Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Afrika temsilcisi yarı finale yükselerek tarih yazdı. Portekiz ise turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlarından Pepe, verdiği flaş röportajda gündeme damgasını vuracak ifadeler kullandı. Pepe; maçı yöneten Arjantinli hakem Facundo Tello'yu eleştirirken, Dünya Kupası'nın şaibeli olduğunu ve kupayı Arjantin'in kazanacağını iddia etti. İşte o sözler...

PEPE'DEN OLAY AÇIKLAMALAR

"KABUL EDİLEMEZ"

"KABUL EDİLEMEZ"

"Arjantinli bir hakemin maçımızı yönetmesi kabul edilemez. Arjantin - Hollanda maçında yaşananlar ve Messi'nin açıklamalarının ardından Arjantinli bir hakem buraya geliyor."

"FUTBOL OYNAYAN TEK TAKIMDIK"

"FUTBOL OYNAYAN TEK TAKIMDIK"

"Futbol oynayan tek takım bizdik. Üzgünüz. Dünya Kupası'nı kazanacak kaliteye sahiptik ama başaramadık."

"İZİN VERİLMEDİ"

"İZİN VERİLMEDİ"

"İkinci yarıda oynamamıza izin verilmedi! Hakem, kaleciyle topu oyuna çabuk sokması için iki kez konuştu."

"HAKEM UYARMADI"

"HAKEM UYARMADI"

"Her zaman kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Son dakika kadar savaştık ama başaramadık. Fas, sürekli bizi küçük faullerle durdurmaya çalıştı. Hakem bunlara dikkat etmedi ve Faslı oyuncuları uyarmadı."

"KUPAYI ARJANTİN'E VERECEKLER"

"KUPAYI ARJANTİN'E VERECEKLER"

"Burada üzüntüyle ayrılıyorum çünkü Dünya Kupası'nı kazanma kapasitemiz vardı. Hakemin sahadaki tavrını gördükten sonra elimdeki her şeyle Arjantin'e kupayı vereceklerine bahse girebilirim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fas Portekiz Lionel Messi Pepe dünya kupası FIFA Dünya Kupası atan maçın

En Çok Okunan Haberler

‘Taraflarla konuştum' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı!

‘Taraflarla konuştum' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı!

AFAD, Valilik ve İBB'den peş peş uyarılar

AFAD, Valilik ve İBB'den peş peş uyarılar

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo fırtınası!

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo fırtınası!

Tarih yazıyorlar! Fas, Portekiz'i eledi...

Tarih yazıyorlar! Fas, Portekiz'i eledi...

İrfan Can, Messi'ye nazire yaptı!

İrfan Can, Messi'ye nazire yaptı!

Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez!

Manchester United'ın paylaşımı, düşmanın bile aklına gelmez!

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.