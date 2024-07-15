Messi'nin futbol hayatı bitebilir! Son maçta yaşadığı pozisyon görenlerin yüreğini burktu...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America finalinde son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Florida’daki Hard Rock Stadı’nda oynanan ve Brezilyalı hakem Raphael Claus’un düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sona erdi. Uzatmalara giden mücadelenin 112. dakikasında Giovani Lo Celso’nun pasında topla buluşan Lautaro Martinez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve Arjantin’i 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Arjantin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve 2024 Copa America’nın sahibi oldu.

MESSI'NİN SON HALİ KORKUTTU

Sakatlığı nedeniyle 66. dakikada oyundan çıkan ve gözyaşlarına boğulan Lionel Messi'nin bileğinin son hali korkuttu. Bazı yorumcular Messi'nin kolay kolay toparlanamayacağını yazdı.

