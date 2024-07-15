SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Messi'nin futbol hayatı bitebilir! Son maçta yaşadığı pozisyon görenlerin yüreğini burktu...

Messi'nin futbol hayatı bitebilir! Son maçta yaşadığı pozisyon görenlerin yüreğini burktu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.07.2024 10:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024 Copa America finalinde Arjantin, normal süresi 0-0 sona eren maçta Kolombiya’yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sakatlanarak oyundan çıkan Messi'nin ayak bileğinin son hali görenleri korkuttu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America finalinde son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Florida’daki Hard Rock Stadı’nda oynanan ve Brezilyalı hakem Raphael Claus’un düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sona erdi. Uzatmalara giden mücadelenin 112. dakikasında Giovani Lo Celso’nun pasında topla buluşan Lautaro Martinez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve Arjantin’i 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Arjantin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve 2024 Copa America’nın sahibi oldu.

MESSI'NİN SON HALİ KORKUTTU

Sakatlığı nedeniyle 66. dakikada oyundan çıkan ve gözyaşlarına boğulan Lionel Messi'nin bileğinin son hali korkuttu. Bazı yorumcular Messi'nin kolay kolay toparlanamayacağını yazdı.

Euro 2024

İŞTE SON DURUMU

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Arjantin messi
En Çok Okunan Haberler
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu!

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu!

Harry Kane'in kupa laneti devam ediyor!

Harry Kane'in kupa laneti devam ediyor!

Almanlar duyurdu, taraftar çıldırdı! B. Münih'in yıldızı G.Saray'a

Almanlar duyurdu, taraftar çıldırdı! B. Münih'in yıldızı G.Saray'a

Messi'nin son durumu sevenlerini endişelendirdi!

Messi'nin son durumu sevenlerini endişelendirdi!

Maçta 23-0 bitti! Dünya rekoru olabilir

Maçta 23-0 bitti! Dünya rekoru olabilir

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.