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Messi'nin tek rakibi yumurta! Fark git gide kapanıyor...Yıldız oyuncu dünya tarihine geçmeye çok yakın!

20.12.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Messi'nin rüyası gerçek oldu... Katar'da düzenlenen dünya kupasında mutlu sona ulaşan Messi, kariyerinde oynadığı tüm turnuvalarda bütün kupaları almış oldu. Karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımla ses getiren Messi, kısa sürede aldığı beğeniyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram'ın gelmiş geçmiş en çok beğeni alan paylaşımıyla yarışan yıldız oyuncunun rakibi ise bir yumurta... Görenlerin ilk başta inanmakta güçlük çektiği olay şimdilerde sosyal medyanın dilinde.

Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası final maçıyla birlikte sona erdi. Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geldiği dev maça futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. İki ekibin kıyasıya mücadelesi sonunda kazanan taraf penaltılarla Arjantin olmuştu. Messi, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımla mutluluğunu tüm dünyayla paylaştı. Bu paylaşımına kısa süre içinde milyonlarca beğeni yağdı.

MESSI MAÇ SONUNDA PAYLAŞTI, BEĞENİ YAĞMURU OLUŞTU

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Tangocular; 36 yıl sonra yeniden ulaştığı zaferi büyük bir coşkuyla kutlarken, takım kaptanı Lionel Messi'den maç sonunda bir paylaşım geldi. Dünya Kupası ile olan fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcunun gönderisi adeta beğeni yağmuruna tutuldu. Arjantinli yıldızın paylaşımını 30 saatte 54 milyona yakın kişi beğendi.

RAKİBİ YUMURTA!

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Instagram'da dünyanın en çok beğeni alan fotoğrafı olma yolunda ilerleyen gönderinin en büyük rakibi ise görenleri oldukça şaşırttı. Sosyal medya platformunda beğeni sayısı en yüksek olan fotoğrafın bir yumurta olması, Messi hayranlarının beklemediği bir manzarayla karşılaşmasına yol açtı.

Instagram'da 55.8 milyon kişinin beğendiği fotoğraf, dünyanın en çok beğenilen görseli olarak öne çıkıyor.

Lionel Messi'nin hayranları, 4 Ocak 2019 tarihinde 'world_record_egg' hesabından paylaşılan bu gönderiyi geçmek için sosyal medya kullanıcılarını teşvik etmeye çalışıyor. Birçok kullanıcı ise yumurtayı beğenmekten vazgeçiyor.

İŞTE EN ÇOK BEĞENİ ALAN PAYLAŞIMLAR

MESSI'NIN PAYLAŞIMI

MESSI'NIN PAYLAŞIMI

24 milyon beğeni.

TOM HOLLAND'DAN PAYLAŞIM

TOM HOLLAND'DAN PAYLAŞIM

24.8 milyon beğeni.

ZENDAYA'DAN TOM HOLLAND'A DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

ZENDAYA'DAN TOM HOLLAND'A DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

25.7 milyon beğeni.

ARIANA GRANDE'DEN DÜĞÜN FOTOĞRAFI

ARIANA GRANDE'DEN DÜĞÜN FOTOĞRAFI

26.3 milyon beğeni.

XXXTENTACION'UN SON PAYLAŞIMI

XXXTENTACION'UN SON PAYLAŞIMI

30.4 milyon beğeni.

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