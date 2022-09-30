Mesut Özil'den hayranlarını kahreden açıklama! ''Uzun bir süre yokum...''

Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil'in peşini şanssızlıklar bırakmıyor. Uzun süren kariyerine birçok başarıyı sığdıran yıldız futbolcu sezon sonunda futbolu bırakarak hikayesine son vereceği konuşuluyordu. Bu iddiaların üzerine Mesut Özil'in sakatlığı herkeste şok etkisi yarattı.

"UZUN BİR SÜRE SAHALARDA OLMAYACAĞIM"

"Sırt ağrılarımdan kurtulabilmek için maalesef bu hafta sonu ameliyat olacağım. Bu sebeple uzun bir süre sahalarda olamayacağım ama en hızlı şekilde dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim"