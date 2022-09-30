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Mesut Özil'den hayranlarını kahreden açıklama! ''Uzun bir süre yokum...''

30.09.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Mesut Özil, Başakşehir'de de fiziği yeterli seviyede olmadığı için forma şansı bulamıyordu. Tecrübeli oyuncu talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla durumu takipçileriyle paylaşan Mesut Özil, bu hafta sonu ameliyat olacağını ve uzun süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil'in peşini şanssızlıklar bırakmıyor. Uzun süren kariyerine birçok başarıyı sığdıran yıldız futbolcu sezon sonunda futbolu bırakarak hikayesine son vereceği konuşuluyordu. Bu iddiaların üzerine Mesut Özil'in sakatlığı herkeste şok etkisi yarattı.

"UZUN BİR SÜRE SAHALARDA OLMAYACAĞIM"

"Sırt ağrılarımdan kurtulabilmek için maalesef bu hafta sonu ameliyat olacağım. Bu sebeple uzun bir süre sahalarda olamayacağım ama en hızlı şekilde dönmek için elimden geleni yapacağım. Destekleriniz ve sevginiz için çok teşekkür ederim"

"AMELİYAT OLACAK"

"AMELİYAT OLACAK"
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: "Mesut Özil'in Başakşehir'de olması bizim için büyük mutluluk. Mesut'un uzun zamandır belinde problemi var. Onun için 10-15 dakika süre buluyordu. Tam kendini bulmuşken, bu belindeki sorunla ilgili ameliyat kararı alındı. Cumartesi günü ameliyat olacak." demişti.
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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Mesut Özil Alev Aydın atan fenerbahçe başakşehi
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