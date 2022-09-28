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''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...

28.09.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olarak büyük bir sürprize imza atan Mesut Özil, Başakşehir'de de fiziği yeterli seviyede olmadığı için forma şansı bulamıyordu. İlerleyen yaşını da göz önüne alan tecrübeli oyuncu sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünürken flaş bir sakatlık yaşadı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, katıldığı programda Mesut Özil'in sakatlandığını ve 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil son sezonunu yaşıyor. Uzun süren kariyerine birçok başarıyı sığdıran yıldız futbolcu sezon sonunda futbolu bırakarak hikayesine son vereceği konuşuluyordu. Bu iddiaların üzerine Mesut Özil'in sakatlığı herkeste şok etkisi yarattı.

MESUT ÖZİL ŞOKU

"AMELİYAT OLACAK"

"AMELİYAT OLACAK"
Göksel Gümüşdağ: "Mesut Özil'in Başakşehir'de olması bizim için büyük mutluluk. Mesut'un uzun zamandır belinde problemi var. Onun için 10-15 dakika süre buluyordu. Tam kendini bulmuşken, bu belindeki sorunla ilgili ameliyat kararı alındı. Cumartesi günü ameliyat olacak." (VOLE)

"3 AY SONRA FUTBOLA GERİ DÖNECEK"

"3 AY SONRA FUTBOLA GERİ DÖNECEK"
"Mesut'un 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

"FUTBOL HAYATI BİTTİ"

"FUTBOL HAYATI BİTTİ"
Mesut Özil'de yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından herkes büyük bir şok yaşadı. Hazır olmadığı gerekçesiyle bu sezon ilk 11'de forma şansı bulamayan yıldız oyuncunun 3 ay sahalardan uzak kalacak olması otoritelere göre 'yıkım' olarak adlandırıldı. Taraftarlar ise bu sakatlığın Mesut Özil'in futbol kariyerini bitirdiğini iddia ediyor.
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