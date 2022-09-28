''Mesut Özil'in futbol hayatı bitti'' Canlı yayında şoke eden açıklama...

Başakşehir'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Mesut Özil son sezonunu yaşıyor. Uzun süren kariyerine birçok başarıyı sığdıran yıldız futbolcu sezon sonunda futbolu bırakarak hikayesine son vereceği konuşuluyordu. Bu iddiaların üzerine Mesut Özil'in sakatlığı herkeste şok etkisi yarattı.

MESUT ÖZİL ŞOKU

"AMELİYAT OLACAK" Göksel Gümüşdağ: "Mesut Özil'in Başakşehir'de olması bizim için büyük mutluluk. Mesut'un uzun zamandır belinde problemi var. Onun için 10-15 dakika süre buluyordu. Tam kendini bulmuşken, bu belindeki sorunla ilgili ameliyat kararı alındı. Cumartesi günü ameliyat olacak." (VOLE)

"3 AY SONRA FUTBOLA GERİ DÖNECEK" "Mesut'un 3 ay sonra tekrar futbola döneceğine ve büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."