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Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Mete Gazoz’un kazandığı madalyalar…

31.07.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda finale kadar yükselmeyi başaran millî okçu Mete Gazoz, Türk bayrağını olimpiyatlarda başarıyla dalgalandırıyor. Uluslarası organizasyonlarda 9 bronz, 12 gümüş ve 15 altın olmak üzere toplamda 36 madalya kazanan Mete Gazoz, küçük yaşına rağmen adeta madalya koleksiyonu yapmayı başardı.

2018’de WA) tarafından yapılan oylamanın ardından erkekler klasik yayda yılın en iyi sporcusu seçilen Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Japon Takaharu Furukawa’yı yenerek, finalde İtalyan Mauro Nespoli’nin rakibi oldu. Gazoz, İtalyan rakibini de 6-4 yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999’da doğan Mete Gazoz, Nottingham'da gerçekleştirilen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu olan Mete Gazoz, Brezilya’da düzenlenen Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükselmeyi başardı.

2018’İN EN İYİSİ OLDU

2018’İN EN İYİSİ OLDU
Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elenen Mete Gazoz, henüz genç yaşında büyük başarılar elde etti. Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirilen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında altın madalya kazanan Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından gerçekleştirilen oylamada erkekler klasik yayda 2018 yılının en iyi sporcusu seçildi.
WA tarafından belirlenen jürinin yaptığı değerlendirmede 2018'in en iyi çıkış yapan sporcusu ödülüne layık görülen Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda finale kadar yükseldi.
Mete Gazoz, Tokyo 2020'de finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli’yi 6-4 yenerek, altın madalyanın sahibi oldu.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN BİRÇOK MADALYA KAZANDI

GENÇ YAŞINA RAĞMEN BİRÇOK MADALYA KAZANDI
Genç yaşına karşın uluslararası önemli yarışmalarda 12 gümüş, 9 bronz ve 15 altın olmak üzere toplamda 36 madalya kazanan Mete Gazoz, madalyaların dördünü dünya şampiyonalarından kazandı. Bu madalyaların 3'ünü takım, birini de bireysel müsabakalarda alan Mete Gazoz, Çin'in Wuxi şehrinde 2013 yılında gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde klasik yay erkek takımıyla gümüş madalyanın sahibi olarak uluslararası arenada ilk büyük başarısını kazandı.
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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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