Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Mete Gazoz kekeme mi?

Milli sporcu Mete Gazoz'un okçuluk alanında ülkemize getirdiği başarı ülke gündeminde konuşuluyor. Başarılı sporcu, dönüş sonrası İstanbul Havalimanı'nda başarısı ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Bu esnada konuşmasındaki zorluk dikkat çekti. Peki genç sporcu Mete Gazoz'un hastalığı nedir?

Mete Gazoz'un hastalığı nedir?

2020 Yaz Olimpiyatları'nda klasik yay bireysel şampiyonu olan milli sporcumuz Mete Gazoz'un başarısı bütün Türkiye'de ve dünyada ses getirdi.

Konuşmasındaki zorluk dikkat çekmişti Gazoz, Japonya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. Çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen milli Sporcunun konuşma esnasında kimi zaman zorluk yaşaması sebebiyle, Mete Gazoz'un hastalığı da spor severler ve vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Genç yaşına rağmen başarılarla dolu 8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 22 yaşındaki Türk okçu Mete Gazoz genç yaşına rağmen kariyeri başarılara dolu bir sporcudur. Mete Gazoz Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazanmış ve 17 yaşındayken katıldığı 2016 Yaz Olimpiyatları'na Türkiye kafilesindeki en genç sporcu olmayı başarmıştır.