Meyhane pilavı nasıl yapılır? MasterChef meyhane pilavı tarifi ve malzemeleri...

MasterChef'in yeni bölümü sonrası meyhane pilavı tarifi araştırılmaya başlandı. Meyhane pilavının malzemeleri de merak konusu oldu. Peki meyhane pilavı nasıl yapılır?

MEYHANE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Meyhane pilav tarifi bugün MasterChef'in yeni bölümü sonrası merak ediliyor. Bu akşam, MasterChef’te dokunulmazlık oyunu yemeklerinden biri meyhane pilavı oldu. Meyhane pilavının malzemeleri de araştırılıyor.

MALZEMELERİ NELER? 2 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet orta boy kuru soğan ½ yemek kaşığı biber salçası 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1, 5su bardağı pilavlık bulgur 10 adet cherry domates 3 su bardağı sıcak su 3 adet orta boy yeşilbiber 2 adet orta boy dolmalık kırmızıbiber 2 diş sarımsak (ince doğranmış) 1 yemek kaşığı domates salçası

MEYHANE PİLAVI TARİFİ... Önce 2'şer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Ardından 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun. Renk alan soğanların üzerine doğradığınız 3 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin. 1,5 su bardağı bulguru tencereye aktarın ve 3-4 dakika civarı kavurun.

2 adet ince dilimlenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Ortadan ikiye bölmüş olduğunuz 10 adet kiraz domatesi ilave edin.