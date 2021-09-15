YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Meyhane pilavı nasıl yapılır? MasterChef meyhane pilavı tarifi ve malzemeleri...

Meyhane pilavı nasıl yapılır? MasterChef meyhane pilavı tarifi ve malzemeleri...

15.09.2021 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyhane pilav tarifi MasterChef'in yeni bölümü sonrası araştırılmaya başlandı. Pirinç pilavından daha sağlıklı olan bulgurdan yapılmış olan meyhane pilavı tarifi, içine katılan sebzeler katıldığında daha sağlıklı hale gelmekte. Peki meyhane pilavı nasıl yapılır? İşte MasterChef meyhane pilavı tarifi ve malzemeleri...

MasterChef'in yeni bölümü sonrası meyhane pilavı tarifi araştırılmaya başlandı. Meyhane pilavının malzemeleri de merak konusu oldu. Peki meyhane pilavı nasıl yapılır?

MEYHANE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Meyhane pilav tarifi bugün MasterChef'in yeni bölümü sonrası merak ediliyor. Bu akşam, MasterChef’te dokunulmazlık oyunu yemeklerinden biri meyhane pilavı oldu. Meyhane pilavının malzemeleri de araştırılıyor.

MALZEMELERİ NELER?

MALZEMELERİ NELER?
2 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet orta boy kuru soğan ½ yemek kaşığı biber salçası 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1, 5su bardağı pilavlık bulgur 10 adet cherry domates 3 su bardağı sıcak su 3 adet orta boy yeşilbiber 2 adet orta boy dolmalık kırmızıbiber 2 diş sarımsak (ince doğranmış) 1 yemek kaşığı domates salçası

MEYHANE PİLAVI TARİFİ...

MEYHANE PİLAVI TARİFİ...
Önce 2'şer yemek kaşığı tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Ardından 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı orta ateşte hafif bir renk alana kadar kavurun. Renk alan soğanların üzerine doğradığınız 3 adet yeşil biber ve 2 adet kırmızı biberi de ekleyip karıştırmaya devam edin. 1,5 su bardağı bulguru tencereye aktarın ve 3-4 dakika civarı kavurun.
2 adet ince dilimlenmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurun. Ortadan ikiye bölmüş olduğunuz 10 adet kiraz domatesi ilave edin.
3 su bardağı sıcak suyu da katın ve ilk 3-4 dakika yüksek ateşte, sonra 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Pilavınız güzelce pişip suyunu çekinceye dek kapağını kapalı tutun ve sonrasında demlenmeye bırakın. Meyhane pilavınız servis için hazır, afiyet olsun...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

Olay fotoğraf! "Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi ünlü bir şarkıcıyla aldattı"

"Ünlü basketçiden hamile kaldı ve kürtaj oldu" iddialarına yanıt

"Ünlü basketçiden hamile kaldı ve kürtaj oldu" iddialarına yanıt

Ünlü çift evleniyor! Romantik karelerle duyurdular

Ünlü çift evleniyor! Romantik karelerle duyurdular

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

Ünlü oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

Mantarlı kaşarlı pilav nasıl yapılır?

Mantarlı kaşarlı pilav nasıl yapılır?

Bildiklerinizi unutun! Acının en tatlı haline aşık olacaksınız

Bildiklerinizi unutun! Acının en tatlı haline aşık olacaksınız

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.