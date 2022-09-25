Burada kendisini bekleyen vatandaşları aracından selamlayan Bahçeli'nin konvoyuna, önde atlı cirit ekibi bir süre eşlik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Erzurum'da atlı ciritçiler karşıladı

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