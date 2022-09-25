MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" başlıklı açık hava toplantısı için geldiği Erzurum'da, ellerinde Türk ve MHP bayrağı bulunan atlı ciritçilerce karşılandı.
Bahçeli'nin, Erzurum Havalimanı'na gelişinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer hazır bulundu.
Daha sonra Bahçeli'yi, araç konvoyuyla geldiği kentin girişinde, atlı cirit sporcuları, ellerindeki Türk ve MHP bayraklarıyla karşıladı.
Burada kendisini bekleyen vatandaşları aracından selamlayan Bahçeli'nin konvoyuna, önde atlı cirit ekibi bir süre eşlik etti.
Daha sonra Bahçeli, Palandöken Kayak Merkezi bölgesindeki bir otele geçti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Erzurum'da atlı ciritçiler karşıladı
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