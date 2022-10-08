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MHP'li Yıldırım, Elazığ'da "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantısına" katıldı

08.10.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP'li Yıldırım, Elazığ'da "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantısına" katıldı

ELAZIĞ (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Adım Adım 2023, Köyüm Benim Sohbet Toplantıları" kapsamında Elazığ merkez Poyraz köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıldırım, Poyrak köyündeki etkinlikte, Elazığ programları kapsamında 100 köye ulaştıklarını aktararak, 8 ilde devam eden programlarının süreceğini bildirdi.

Son 3 yıldır dünyanın ciddi problemler yaşadığını aktaran Yıldırım, salgının başlamasıyla dünyada bütün dengelerin değiştiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte durumun iyice kötüye gittiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dünyada kontrolümüzün dışında gelişen hadiseler bizi buraya getirdi. Bunlar çözülecek. Elhamdülillah haziran ayından beri ciddi şekilde memura, emekliye enflasyona göre zam verildi. Ekonominin, enflasyonun, hayat pahalılığının problemini çözecek olan Cumhur İttifakı'dır, Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

TBMM'deki partilerin ülkeye hizmet için, HDP'nin ise Türkiye'yi bölmek için kurulduğunu kaydeden Yıldırım, "Bizim arzumuz Türkiye'nin menfaatlerinde bir arada olalım. İçerideki siyasette yarışalım." dedi.

"Sizden isteğimiz, önümüzde seçimlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek." ifadesini kullanan Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye büyük katkıları olduğunu, adaylarının belli, kararlarının net olduğunu belirtti.

MHP'li Yıldırım, Elazığ'da "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantısına" katıldı

MHP'li Yıldırım, Elazığ'da "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantısına" katıldı

MHP'li Yıldırım, Elazığ'da "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantısına" katıldı

MHP'li Yıldırım, Elazığ'da "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantısına" katıldı

MHP'li Yıldırım, Elazığ'da "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantısına" katıldı

MHP'li Yıldırım, Elazığ'da "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantısına" katıldı

MHP'li Yıldırım, Elazığ'da "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantısına" katıldı

MHP'li Yıldırım, Elazığ'da "Adım Adım 2023; Köyüm Benim Sohbet Toplantısına" katıldı

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