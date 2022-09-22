Michy Batshuayi ve Kevin de Bruyne, Galler'e karşı şov yaptı! Fenerbahçeliler mest oldu...

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Belçika, Galler'i konuk etti. King Baudouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli Michy Batshuayi, kendisine ilk 11'de şans buldu. Galatasaraylı Dries Mertens ise maça yedek kulübesinde başladı.

ÖNCE ASİST YAPTI

Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmanın 11. dakikasında sağ kanattan topla ilerleyen Michy Batshuayi, ceza yayı üzerindeki Kevin de Bruyne'yi gördü. Kevin de Bruyne, kendisine gelen ikramı geri çevirmedi ve tek vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

DE BRUYNE'NİN PASINI BOŞ GEÇMEDİ

Maçın 37. dakikasında ise bu kez sağ kanatta Kevin de Bruyne topla buluştu. Yıldız futbolcu, ceza sahası içine girdi ve kale ağzındaki Michy Batshuayi'ye pasını gönderdi. Batshuayi de arkadaşının pasını golle sonuçlandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

'Batsman' lakaplı Michy Batshuayi'nin bu performansı sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncuyu sosyal medyada övgü yağmuruna tuttu.