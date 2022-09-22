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Michy Batshuayi ve Kevin de Bruyne, Galler'e karşı şov yaptı! Fenerbahçeliler mest oldu...

22.09.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Belçika ile Galler karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli Michy Batshuayi, ilk 11'de başladığı mücadeleye damgasını vurdu. Yıldız santrfor, 2-0 öne geçtikleri karşılaşmada ilk golü atan Kevin de Bruyne'ye asisti yaparken, ikinci golde ağları sarsan isim oldu. Batshuayi'nin attığı golde de asisti Kevin de Bruyne yaptı.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Belçika, Galler'i konuk etti. King Baudouin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçeli Michy Batshuayi, kendisine ilk 11'de şans buldu. Galatasaraylı Dries Mertens ise maça yedek kulübesinde başladı.

ÖNCE ASİST YAPTI

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Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmanın 11. dakikasında sağ kanattan topla ilerleyen Michy Batshuayi, ceza yayı üzerindeki Kevin de Bruyne'yi gördü. Kevin de Bruyne, kendisine gelen ikramı geri çevirmedi ve tek vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

DE BRUYNE'NİN PASINI BOŞ GEÇMEDİ

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Maçın 37. dakikasında ise bu kez sağ kanatta Kevin de Bruyne topla buluştu. Yıldız futbolcu, ceza sahası içine girdi ve kale ağzındaki Michy Batshuayi'ye pasını gönderdi. Batshuayi de arkadaşının pasını golle sonuçlandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

'Batsman' lakaplı Michy Batshuayi'nin bu performansı sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, oyuncuyu sosyal medyada övgü yağmuruna tuttu.

BELÇİKA - GALLER

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