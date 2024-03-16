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  4. Kardashian tarzı olay oldu! Neslihan Atagül'ün ceketinin fiyatı dudak uçuklattı

Kardashian tarzı olay oldu! Neslihan Atagül'ün ceketinin fiyatı dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.03.2024 07:48
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Geçtiğimiz yıl eşi Kadir Doğulu hakkındaki ihanet iddiaları nedeniyle magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül şimdi de Milano pozlarıyla adından söz ettirdi. Bir televizyon programına katılmak için İtalya'nın Milano şehrine giden ünlü ismin tarzı olay oldu. Güzel oyuncunun kürk detaylı jean ceketinin fiyatı ise adeta dudak uçuklattı.

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak ününü daha da artırdı.

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POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Özel hayatına ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, şimdi de Milano pozlarıyla adından söz ettirdi.

CEKETİNİN FİYATI...

CEKETİNİN FİYATI...
İmaj tazeleyen ünlü ismin tarzı çok beğenildi. Neslihan Atagül'ün daha önce Kim Kardashian'ın giydiği ceketinin fiyatı dudak uçuklattı.
Atagül'ün jean görünümlü kolları ve yakası siyah tüylerden oluşan ceketinin fiyatı tam tamına 34 bin 536 TL.
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Neslihan Atagül magazin karakteri
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