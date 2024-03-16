Kardashian tarzı olay oldu! Neslihan Atagül'ün ceketinin fiyatı dudak uçuklattı

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak ününü daha da artırdı.
POZLARINA BEĞENİ YAĞDI
Özel hayatına ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, şimdi de Milano pozlarıyla adından söz ettirdi.
CEKETİNİN FİYATI...
İmaj tazeleyen ünlü ismin tarzı çok beğenildi. Neslihan Atagül'ün daha önce Kim Kardashian'ın giydiği ceketinin fiyatı dudak uçuklattı.
Atagül'ün jean görünümlü kolları ve yakası siyah tüylerden oluşan ceketinin fiyatı tam tamına 34 bin 536 TL.