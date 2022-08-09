Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı ziyaret etti.
Uşak'ta "il eğitim değerlendirme" ve "2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlık" toplantılarına katılan Bakan Özer, daha sonra Belediye Başkanı Çakın ile makamında bir araya geldi.
Belediyenin çalışmalarından bahseden Çakın, ziyaret anısına Özer'e hediye takdiminde bulundu.
Bakan Özer, Uşak'taki temaslarının son bölümünde AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, Uşak Belediye Başkanı Çakın ile görüştü
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