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  4. Milli futbolcu Mevlüt Erdinç'ten eşi Taleb Erding için 'şantaj' iddiası! "Kariyerim bitti boşandı" diyerek her şeyi açıkladı: 5 aydır nerede olduğunu bilmiyorum!

Milli futbolcu Mevlüt Erdinç'ten eşi Taleb Erding için 'şantaj' iddiası! "Kariyerim bitti boşandı" diyerek her şeyi açıkladı: 5 aydır nerede olduğunu bilmiyorum!

14.12.2023 10:28 | Son Güncelleme:
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Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar bir anda gündem yarattı. Kariyeri boyunca PSG, Metz, Hannover 96, Fenerbahçe, Başakşehir gibi önemli kulüplerde forma giyen Erdinç, eşine yönelik şok şantaj suçlamasında bulundu. "5 aydır haber alamıyorum, çocuklarımı göstermiyor" diyen Erdinç; eşinin ailesinin, çocukların kendisinden olmadığını söylediğini de iddia etti.

Bir zamanlar yeşil sahalarda attığı gollerle hepimizi gururlandıran milli takımın eski yıldızı Mevlüt Erdinç, zor günler yaşıyor. Kariyeri boyunca PSG, Metz, Hannover 96, Fenerbahçe, Başakşehir gibi önemli kulüplerde forma giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Erdinç, eşinde yönelik şoke eden şantaj ve bir takım iddialarda bulundu.

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MEVLÜT ERDİNÇ'TEN EŞİ İÇİN 'ŞANTAJ' İDDİASI

MEVLÜT ERDİNÇ'TEN EŞİ İÇİN 'ŞANTAJ' İDDİASI

Sosyal medyada bir açıklama yapan Mevlüt Erdinç, eşinin maddi kazanç elde etmek amacıyla çocuklarını kendisine göstermediğini iddia etti. Öte yandan, eşinin ailesinin, çocukların kendisinden olmadığını söylediğini belirtti.

'5 AYDIR HABER ALAMIYORUM! NEREDE OLDUKLARINI BİLMİYORUM"

'5 AYDIR HABER ALAMIYORUM! NEREDE OLDUKLARINI BİLMİYORUM"

Eşinden 5 aydır haber alamadığını söyleyen ve çocuklarının kendisine ait olmadığını söylediklerini iddia eden Mevlüt Erdinç'in açıklamaları şöyle:


“Eşim Taleb Erding’ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış. Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 milyon euro yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı."

"KARİYERİME SON VERİNCE ERTESİ GÜN BENDEN AYRILDI"

"KARİYERİME SON VERİNCE ERTESİ GÜN BENDEN AYRILDI"

"Kariyerimin başında benimle evlenen ve kariyerime son verdiğim günün ertesi benden ayrılma kararı alan, bugüne kadar çok sevdiğim eşim… Para hiçbir zaman çok değer verdiğim bir şey olmadı."

"Çocuklarım ve anneleri hiçbir zaman yokluk görmediler ve bundan sonra da görmeyecekler çünkü benim değerlerim böyle ve üzerime düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Para önemsiz benim için."

"DNA TESTİ TALEP ETTİM"

"DNA TESTİ TALEP ETTİM"

"Eşimin ailesi beni arayarak çocukların benim olmadığını söyledi. Sürekli şehir dışında olduğum için DNA testi talep ettim. Kabul etmediler ve çocuklarımı göstermiyorlar. Nasıl bu kadar kötü olabilirsiniz? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef."

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Erdinç sosyal medya
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