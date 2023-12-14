Milli futbolcu Mevlüt Erdinç'ten eşi Taleb Erding için 'şantaj' iddiası! "Kariyerim bitti boşandı" diyerek her şeyi açıkladı: 5 aydır nerede olduğunu bilmiyorum!

'5 AYDIR HABER ALAMIYORUM! NEREDE OLDUKLARINI BİLMİYORUM"

Eşinden 5 aydır haber alamadığını söyleyen ve çocuklarının kendisine ait olmadığını söylediklerini iddia eden Mevlüt Erdinç'in açıklamaları şöyle:





“Eşim Taleb Erding’ten 5 aydır haber alamıyorum. Nerede olduklarını bilmiyorum, çocuklarımı bana göstermiyor. Bu durumu artık herkesin bilmesini istiyorum çünkü benden para almak için şantaj yapması insanlık dışı bir davranış. Eşime mail yoluyla ulaştım ve kendisinin hesabına 1 milyon euro yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı."