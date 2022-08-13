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Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

13.08.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

BALIKESİR (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığına gelişinde Vali Hasan Şıldak ile Üs Komutanı Tuğgeneral Ergin Dinç tarafından karşılandı.

Tören kıtasını selamlayan ve şeref defterini imzalayan Akar, Tuğgeneral Dinç'ten komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı.

Talimatlar veren Bakan Akar'ın kentteki ziyaretleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar'dan, 9. Ana Jet Üs Komutanlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir’e geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir’e geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir’e geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir’e geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir’e geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Balıkesir’e geldi

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Anahtar Kelimeler:
milli savunma bakanı hulusi akar

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