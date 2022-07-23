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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

23.07.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Hatay'ın ana vatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Mehteran Birliği, konserde "Ceddin Deden", "Genç Osman" ve "Plevne Marşı"nın da aralarında olduğu marşlar seslendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Hatay'da konser verdi

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kutlama

Hatay Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:28
Öğle
12:47
İkindi
16:35
Akşam
19:56
Yatsı
21:25
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

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