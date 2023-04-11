Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi! Emirhan İlkhan'dan olay sözler

Beşiktaş'tan ayrılarak İtalya ekibi Torino'ya büyük umutlarla transfer olan ancak burada forma şansı bulamaması üzerine Sampdorio'ya kiralanan Emirhan İlkhan, Türk yetkilileri adeta çileden çıkardı.
Siyah-Beyazlı ekipten ayrılırken, sözleşmesine 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydurulan Emirhan İlkhan, Torino'dan gelen teklifi kabul ederken İtalya'nın yolunu tuttu. Bu transfer sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Emirhan İlkhan eleştirilerin hedefi olmuştu.
Yeni takımında yalnızca 87 dakika forma şansı bulabilen Emirhan İlkhan devre arasında Sampdoria'ya kiralanırken, burada da beklentileri karşılayamazken, sadece 46 dakikada sahada kaldı.
Milli takım ekibinin de yakından takip ettiği Emirhan, Fenerbahçeli Arda Güler ile birlikte A Milli Takım'ın 16 Kasım 2022'de İskoçya ve 19 Kasım 2022'de de Çekya ile oynadığı dostluk maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Arda ilk kez bu maçlarda milli olurken Emirhan, şans bulamadı.
Ajansspor'da yer alan habere göre Emirhan İlkhan, kendi yaş kategorisi olan U19 Milli Takımı'na yapılan davetleri reddetti. İlkhan'ın "Ben ancak U21'e çağırırsanız gelirim" şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.