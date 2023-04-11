Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi! Emirhan İlkhan'dan olay sözler

MİLLİ TAKIMDA DA ŞANS BULAMADI

Milli takım ekibinin de yakından takip ettiği Emirhan, Fenerbahçeli Arda Güler ile birlikte A Milli Takım'ın 16 Kasım 2022'de İskoçya ve 19 Kasım 2022'de de Çekya ile oynadığı dostluk maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Arda ilk kez bu maçlarda milli olurken Emirhan, şans bulamadı.