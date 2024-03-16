Mine Tugay'ın giydiği fırfır detaylı elbise çok beğenildi! Sosyal medyada yorum yağdı: "İlaç gibi geldi..."

Mine Tugay başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla ara ara gündeme geliyor.
Güzelliği ile kendisine hayran bırakan oyuncu Mine Tugay yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olan Tugay, birkaç bölümde Defne karakteriyle rol almıştı. Oyuncunun yüzündeki değişim ise seyircinin gözünden kaçmamıştı.
Tugay, bu kez Instagram hesabından turkuaz omuz detaylı fırfır tasarımlı elbisesiyle çekilmiş pozunu paylaştı.
Oyuncunun ilginç elbisesi kısa sürede gündem olmayı başardı. Sosyal medyada oyuncuya hayranları tarafından beğeni ve yorum yağdı.
Oyuncuya, "Bu ne tatlılık", "İlaç gibi geldi", "Peri kızı gibi", "Fotoğraf bana ilaç gibi geldi", "Çok güzelsin", "Elbise aşırı yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.