Dilan ve Engin Polat çifti için Banu Parlak soruşturmasında istenen ceza belli oldu!

Kara para aklama iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında silahlı saldırı davası için hazırlanan iddianame tamamlandı.

Kara para aklama iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat çiftinin da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında silahlı saldırı davası için hazırlanan iddianame tamamlandı.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İddianamede Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirme', 'Mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu belirtildi.

Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır





