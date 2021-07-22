Miray Daner'in süper mini şortuyla nefes kesti

Medcezir, Bir Litre Gözyaşı, Vatanım Sensin ve son olarak dijital bir platformda yayınlanan Saygı dizisiyle hayranlarının beğenisini kazanan Miray Daner’in bahçe pozları olay oldu.
MİRAY DANER SOSYAL MEDYAYI YAKTI GEÇTİ
Miray Daner, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Daner, süper mini şortu ve derin dekoltesi ile çimlerin üzerine sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.
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