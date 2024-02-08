Miss Turkey güzeli Şevval Şahin hamak yogası yaptı sosyal medya yıkıldı! Bir bakan bir daha baktı

Her açıklaması ve her paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Şevval Şahin iddialı ve cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü model bu defa hamak yogası yaptığı anları paylaştı.



HAMAK YOGASI YAPTI OLAY OLDU

Şevval Şahin'in spor taytı ve beyaz büstiyeriyle yoga yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Şahin'in yoga keyfine; 'Nasıl bu kadar zayıf ya', 'Her hali olay' gibi yorumlar yapıldı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı.

İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.