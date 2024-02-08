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  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin hamak yogası yaptı sosyal medya yıkıldı! Bir bakan bir daha baktı

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin hamak yogası yaptı sosyal medya yıkıldı! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2024 13:23 | Son Güncelleme:
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2018 Türkiye güzeli olan ünlü model Şevval Şahin özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Şahin bu defa hamak yogası yaptı. Şahin'in takipçileriyle paylaştığı o anlara yorum yağdı.

Her açıklaması ve her paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Şevval Şahin iddialı ve cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü model bu defa hamak yogası yaptığı anları paylaştı.

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HAMAK YOGASI YAPTI OLAY OLDU

Şevval Şahin'in spor taytı ve beyaz büstiyeriyle yoga yaptığı anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Şahin'in yoga keyfine; 'Nasıl bu kadar zayıf ya', 'Her hali olay' gibi yorumlar yapıldı.
Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı.
İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.
Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Şevval Şahin sosyal medya Model
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