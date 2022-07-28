YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

28.07.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi "Berivan Zilan" kod adlı Hatice Hezer'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya 1991 yılında katılan Hezer'in örgütsel faaliyetine Irak'ın kuzeyinde hız verdiği tespit edildi.

MİT tarafından konumu belirlenen Hezer, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Operasyona katılan ekip, daha sonra salimen Türkiye'ye döndü.

- HDP'li eski milletvekilinin ablası

Terörist Hatice Hezer, 2004 yılında PKK/KCK'nın sözde kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008 yılında HPG'nin, 2011 yılında örgütün Mahmur kampı sorumluları arasında yer alan Hezer, 2017 yılında örgütün sözde Suriye PJAK sorumlusu olarak terörist faaliyetlerini sürdürdü.

Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK-KCK'nın sözde üst düzey yöneticisini Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
suleymaniye

Ankara Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:36
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:14
Yatsı
21:50
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çöpten bebeğin ağlama sesini duydu! “Onun babası olmak...”

Çöpten bebeğin ağlama sesini duydu! “Onun babası olmak...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.