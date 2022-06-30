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MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

30.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu Dağı'ndaki Koru Otel'de kampa giren sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmanın ardından tamamlandı.

Bolu kampı 7 Temmuz'da sona erecek MKE Ankaragücü, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Bolu'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Spor Toto Süper Lig MKE Ankaragücü Bolu

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Sabah
05:19
Öğle
13:02
İkindi
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