Model uydu yarışmasında dünya birincisi olan Grizu-263 Uzay Takımı gururlu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Grizu-263 Uzay Takımı, "CanSat Competition 2022" model uydu yarışmasında dünya birinciliğini kazanmanın mutluluk ve gururunu yaşıyor.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından desteklenen ve bu yıl iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada çevrim içi performans sergileyen Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden kurulu uzay takımı, "Remote Demonstrasyon (uzak gösteri)" kategorisinde 100 üzerinden 99,46 puan alarak birinci oldu.

6 yıldır katıldığı CanSat Competition yarışmasında her yıl dereceye girerek başarısını ve tecrübesini geliştiren uzay takımınca üretilen ve 13 Ocak'ta yörüngeye çıkan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A ise uzay yolculuğuna devam ediyor.

Takım danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, gazetecilere, kendileri için sürekliliğin çok önemli olduğunu, 6 yıl boyunca elde ettikleri başarılarla bunu sağladıklarını söyledi.

Çok zorluklarla karşılaştıklarını ancak bunlar aşmayı bildiklerini ifade eden Ekmekçi, "Üniversiteler öğrencileriyle büyürler. Bizler bunun en güzel örneğini oluşturduk. Bundan sonra da hayallerin büyütülmesi gerekiyor. Cep uydumuz uzayda, şu anda sinyallerini almaya devam ediyor. Burada yeni gelişimcilik hikayeleri başladı, bundan da memnun oluyoruz. Gençlerimizin geleceğe güvenli bakmamızı sağladığını görüyoruz." dedi.

Ekmekçi, özellikle uydu teknolojilerinde çok büyük risklerin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mutluyuz ki hala cep uydumuz çalışmaya devam ediyor. Uzay koşullarında tasarımsal açıdan çalışabilirliği kanıtlanmış oldu. 6. ayımızı tamamladık. Bundan sonra heyecanla bu sürecin daha da uzun olmasını bekliyoruz. Bütün algıları kırdığımızı düşünüyoruz. Doğru izlenecek yol ve yöntem ortaya konulduğu zaman elbette ki bütün gençlerimiz bu teknoloji yolu üzerinde güvenli yürüyeceklerdir. Yeter ki yolumuzu doğru şekilde belirleyelim. Bu noktada ülkemiz ve Anadolu'daki üniversiteler adına çok güzel örnek oldu."

Takım üyesi Fatih Demircioğlu da büyük puan farkıyla birinciliği elde ettiklerini belirterek "Bu noktaya gelebilmek için çok emek verdik. Emeklerimizin sonuçlarını aldık, hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bizler bunun için her şeyimizi verdik, sonuçlarını aldık. Bunun için çok mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı.