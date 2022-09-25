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Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

25.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

SİNOP (AA) - Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda modifiye araç tutkunu, Sinop'ta düzenlenen Modifiye Araç Fuarı'nda bir araya geldi.

Sinop King Clup ev sahipliğinde Hamsi Yolu mevkisindeki belediye otoparkında gerçekleştirilen etkinlikte, "En güzel modifiyeli ticari araç", "En güzel modifiyeli Tofaş araç" ve "En güzel modifiye Avrupa araç" kategorilerinde yarışmalar yapıldı.

Üç yüz modifiye aracın katıldığı fuarda, organizasyon heyetince farklı kategorilerde yapılan değerlendirmelerin ardından araçlarına yaptıkları modifiyelerle dereceye girmeye hak kazanan 9 araç sahibine kupa takdim edildi.

Bu arada çok sayıda vatandaş fuar alanını ziyaret etti. Araçlar hakkında bilgiler alan vatandaşlar, beğendikleri modifiye araçlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

Modifiye araç tutkunları Sinop'ta düzenlenen fuarda buluştu

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Anahtar Kelimeler:
Sinop Otomobil fuar

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