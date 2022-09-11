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Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

11.09.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

SİVAS (AA) - Modifiye araç meraklıları, Sivas'ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Sivas Car Fest tarafından Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda düzenlenen "2. Modifiye Araç Fuarı" 40 ilden 1300 modifiye aracın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Drift Show", "Desibel", "Güzellik Yarışması" ve "DJ Performansı" ile renkli görüntüler sunan modifiye araçlar, yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılanlar, müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

Modifiye araç tutkunları Sivas'ta buluştu

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Anahtar Kelimeler:
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