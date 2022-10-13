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Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! Gomis'in rekorunu yerle bir etti...

13.10.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 maçla sona erdi. Haftanın en gollü maçı ise Rangers-Liverpool arasında oynandı. Liverpool 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 7-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmaya ise Mohamed Salah damga vurdu. Oyuna sonradan dahil olan Mısırlı golcü, 5 dakikada hat-trick yaptı. 6 dakikada hat-trick yapan Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan futbolcu unvanını Bafetimbi Gomis'ten almış oldu.

Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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Şampiyonlar Ligi'nde Rangers, evinde İngiliz kulübü Liverpool’u ağırladı. Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Liverpool, rakibini 7-1 gibi flaş skorla mağlup ederken; Rangers takımında maça yedek soyunan Rıdvan Yılmaz, süre alamadı.

Mücadele öncesinde 6 puanı bulunan Liverpool puanı bulunmayan Rangers karşısında geriye düştü ancak tarihi bir fark attı. Salah'ın bu performansının ardından taraftarlar ''Salah insan değil'' şeklinde yorumlarda bulundu.

5 DAKİKADA HAT-TRICK

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Klopp tarafından maça yedek başlatılan Mohamed Salah, 68. dakikada oyuna dahil oldu. 75,80 ve 81. dakikalarda topu ağlara gönderen Mısırlı oyuncu, 5 dakika içinde hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu. Salah'ın gollerinde üç asist de Diogo Jota'dan geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool 9 puana ulaştı ve son 16 turunun kapısını araladı. Rangers ise puanla tanışamadı.

Rangers ayrıca Avrupa kupaları tarihinin en farklı iç saha yenilgisiyle karşılaştı.

GOMIS'IN REKORUNU KIRDI!

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6 dakikada hat-trick yapan Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan futbolcu unvanını Bafetimbi Gomis'ten aldı.

2010-11 sezonunda Lyon'un Dinamo Zagreb'i 7-1 mağlup ettiği maçta üç gol kaydeden Gomis, 7 dakika içinde hat-trick yapmıştı.

RANGERS - LIVERPOOL

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Liverpool mohamed salah rangers şampiyonlar ligi UEFA ligi
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