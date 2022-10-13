Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! Gomis'in rekorunu yerle bir etti...

Şampiyonlar Ligi'nde Rangers, evinde İngiliz kulübü Liverpool’u ağırladı. Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Liverpool, rakibini 7-1 gibi flaş skorla mağlup ederken; Rangers takımında maça yedek soyunan Rıdvan Yılmaz, süre alamadı.
Mücadele öncesinde 6 puanı bulunan Liverpool puanı bulunmayan Rangers karşısında geriye düştü ancak tarihi bir fark attı. Salah'ın bu performansının ardından taraftarlar ''Salah insan değil'' şeklinde yorumlarda bulundu.
Klopp tarafından maça yedek başlatılan Mohamed Salah, 68. dakikada oyuna dahil oldu. 75,80 ve 81. dakikalarda topu ağlara gönderen Mısırlı oyuncu, 5 dakika içinde hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu. Salah'ın gollerinde üç asist de Diogo Jota'dan geldi.
Bu sonucun ardından Liverpool 9 puana ulaştı ve son 16 turunun kapısını araladı. Rangers ise puanla tanışamadı.
Rangers ayrıca Avrupa kupaları tarihinin en farklı iç saha yenilgisiyle karşılaştı.
6 dakikada hat-trick yapan Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan futbolcu unvanını Bafetimbi Gomis'ten aldı.
2010-11 sezonunda Lyon'un Dinamo Zagreb'i 7-1 mağlup ettiği maçta üç gol kaydeden Gomis, 7 dakika içinde hat-trick yapmıştı.
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