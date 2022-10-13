Mohamed Salah, Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! Gomis'in rekorunu yerle bir etti...

Şampiyonlar Ligi'nde Rangers, evinde İngiliz kulübü Liverpool’u ağırladı. Salah'ın hat-trick yaptığı maçta Liverpool, rakibini 7-1 gibi flaş skorla mağlup ederken; Rangers takımında maça yedek soyunan Rıdvan Yılmaz, süre alamadı.

Mücadele öncesinde 6 puanı bulunan Liverpool puanı bulunmayan Rangers karşısında geriye düştü ancak tarihi bir fark attı. Salah'ın bu performansının ardından taraftarlar ''Salah insan değil'' şeklinde yorumlarda bulundu.

5 DAKİKADA HAT-TRICK

Klopp tarafından maça yedek başlatılan Mohamed Salah, 68. dakikada oyuna dahil oldu. 75,80 ve 81. dakikalarda topu ağlara gönderen Mısırlı oyuncu, 5 dakika içinde hat-trick yaptı ve geceye damga vurdu. Salah'ın gollerinde üç asist de Diogo Jota'dan geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool 9 puana ulaştı ve son 16 turunun kapısını araladı. Rangers ise puanla tanışamadı.

Rangers ayrıca Avrupa kupaları tarihinin en farklı iç saha yenilgisiyle karşılaştı.

GOMIS'IN REKORUNU KIRDI!

6 dakikada hat-trick yapan Mısırlı yıldız, Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı hat-trick yapan futbolcu unvanını Bafetimbi Gomis'ten aldı.

2010-11 sezonunda Lyon'un Dinamo Zagreb'i 7-1 mağlup ettiği maçta üç gol kaydeden Gomis, 7 dakika içinde hat-trick yapmıştı.