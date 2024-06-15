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  4. Montella'dan olay yaratacak Arda Güler kararı! "Onu oynatmayabilirim"

Montella'dan olay yaratacak Arda Güler kararı! "Onu oynatmayabilirim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.06.2024 16:57
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adamın Arda Güler sözleri çok konuşuldu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız'da İtalyan teknik adam Vincenzo Montella TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


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"GÜVEN VE İNANÇ AŞILAMAK İSTİYORUM"

"GÜVEN VE İNANÇ AŞILAMAK İSTİYORUM"

"Zaman daralıyor, başlangıça yaklaşıyoruz. Biraz heyecanlıyız. Çok büyük hedeflerimiz olmalı. Alabileceğimiz skorların kabul edilebilir olmalı. Çok başarılı olmak için çok çalışmamız gerekiyor. Her insan stresi farklı şekillerde yaşayabiliyor. Ben hem güven hem de inanç aşılamak istiyorum. Stresin bizi engellemesi değil, bize güç vermesi gerekiyor."

"3. MAÇTA OYNAMASINI İSTİYORUM"

"3. MAÇTA OYNAMASINI İSTİYORUM"

"Yaşadığımız sakatlıklar beni çok üzdü. Özellikle Enes ve Ozan'ın sakatlıkları. İrfan Can, Polonya maçında bir rahatsızlık etti. Benim için çok önemli bir oyuncu. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Kadrodan çıkarılacağı nereden çıktı bilmiyorum. Son ana kadar bekleyeceğiz. Oynayabilirse 3. maç içinde oynamasını istiyoruz. Olursa daha erken tabii."

"NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TAKIM OLDUK"

"NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TAKIM OLDUK"

"Geldiğimiz günden bu yana takımın gelişimi çok iyi etkilendi. Kendine güvenen ve ne yaptığını bilen bir takım oluştu. Sonuçlardan bağımsız olarak son iki maçımız çok iyiydi, biz tabii ki kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'de oynayan oyuncuların geçtiğimiz sezonu Haziran ayında açmıştı, bu kadar uzun sezon sezonlarda sakatlıklar daha olası olabiliyor."

"İSMAİL YÜKSEK SAKATLIĞINI ATLATIYOR"

"İSMAİL YÜKSEK SAKATLIĞINI ATLATIYOR"

"İsmail Yüksek çok iyi hazırlanıyor ve sakatlığını atlatmaya hazırlanıyor. Ona ihtiyacımız var ve orta sahada onsuz oynamak istemiyoruz. Bek konusunda biraz endişem var çünkü 3 oyuncumuz var. Onları daha idareli kullanmak istiyorum."

"FUTBOL 16 KİŞİYLE OYNANIYOR"

"FUTBOL 16 KİŞİYLE OYNANIYOR"

"Futbol artık 16 kişiyle oynanıyor. Hep aynı oyuncularla oynamaya devam ederseniz, 70. dakikadan itibaren farklı bir kadroyla sahada olursunuz. Maçın kaderini değiştirecek isimler, sonrada giren isimler olacak."

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Arda Güler son dakika euro 2024 milli takım montella
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