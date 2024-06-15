Montella'dan olay yaratacak Arda Güler kararı! "Onu oynatmayabilirim"

"3. MAÇTA OYNAMASINI İSTİYORUM"

"Yaşadığımız sakatlıklar beni çok üzdü. Özellikle Enes ve Ozan'ın sakatlıkları. İrfan Can, Polonya maçında bir rahatsızlık etti. Benim için çok önemli bir oyuncu. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Kadrodan çıkarılacağı nereden çıktı bilmiyorum. Son ana kadar bekleyeceğiz. Oynayabilirse 3. maç içinde oynamasını istiyoruz. Olursa daha erken tabii."