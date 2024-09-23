Mourinho'dan Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet sonrası karar! Fenerbahçe artık bambaşka...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de alınan bu sonuç Mourinho'yu çok kızdırdı.

AVRUPA'DA BAMBAŞKA KADRO

Portekizli teknik adam bu sonuçla zirvenin 5 puan gerisine düşerken, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Union SG mücadelesi öncesi kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Fanatik'in haberine göre, Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisindeki ilk 11'den en az 6 futbolcuyu yedek kulübesinde oturtacak.