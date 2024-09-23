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Mourinho'dan Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet sonrası karar! Fenerbahçe artık bambaşka...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.09.2024 11:08
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho alınan bu sonuca oldukça sinirlenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Union SG maçı için kadroda büyük bir rotasyona gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de alınan bu sonuç Mourinho'yu çok kızdırdı.

AVRUPA'DA BAMBAŞKA KADRO

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Portekizli teknik adam bu sonuçla zirvenin 5 puan gerisine düşerken, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Union SG mücadelesi öncesi kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Fanatik'in haberine göre, Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisindeki ilk 11'den en az 6 futbolcuyu yedek kulübesinde oturtacak.

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İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK 11'E

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK 11'E

Uzun süredir yedek bekleyen İrfan Can Eğribayat'ın, Union SG maçında ilk 11'de görev alma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

ORTA SAHADA AMRABAT VE MERT HAKAN 

ORTA SAHADA AMRABAT VE MERT HAKAN 

Mourinho'nun orta sahada Sofyan Amrabat'a şans vereceği aktarılırken, derbide yedek kalan Mert Hakan Yandaş'ın da bu kez ilk 11'de yer alacağı vurgulandı.

CENGİZ VE KOSTİC İLK 11'DE 

CENGİZ VE KOSTİC İLK 11'DE 

Derbide sonradan oyuna dahil olan Cengiz Ünder'in, Union SG karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Yeni transfer Filip Kostic'in de bu maçla birlikte ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacağı ifade edildi.

FORVETTE CENK TOSUN

FORVETTE CENK TOSUN

Jose Mourinho'nun forvet hattında Cenk Tosun'a görev vereceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu önemli karşılaşması, 26 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.

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Süper Lig son dakika fenerbahçe galatasaray mourinho
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