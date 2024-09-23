Mourinho'dan Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet sonrası karar! Fenerbahçe artık bambaşka...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de alınan bu sonuç Mourinho'yu çok kızdırdı.
Portekizli teknik adam bu sonuçla zirvenin 5 puan gerisine düşerken, Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Union SG mücadelesi öncesi kadroda ciddi bir değişikliğe gitmeyi planlıyor.
Fanatik'in haberine göre, Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisindeki ilk 11'den en az 6 futbolcuyu yedek kulübesinde oturtacak.
Uzun süredir yedek bekleyen İrfan Can Eğribayat'ın, Union SG maçında ilk 11'de görev alma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.
Mourinho'nun orta sahada Sofyan Amrabat'a şans vereceği aktarılırken, derbide yedek kalan Mert Hakan Yandaş'ın da bu kez ilk 11'de yer alacağı vurgulandı.
Derbide sonradan oyuna dahil olan Cengiz Ünder'in, Union SG karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Yeni transfer Filip Kostic'in de bu maçla birlikte ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkacağı ifade edildi.
Jose Mourinho'nun forvet hattında Cenk Tosun'a görev vereceği belirtiliyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu önemli karşılaşması, 26 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te oynanacak.