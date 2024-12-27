Mourinho talimatı verdi! Fenerbahçe'de kadro sil baştan... Tam 7 isme veda!

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe ara transfer dönemi yaklaşırken temaslarını sıklaştırırken birçok isimle görüşme halinde.
Kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'de bu isimler büyük oranda belirlendi.
Mourinho'nun da onayıyla bazı isimlerle yollarını ayıracak Fenerbahçe'de tam 7 oyuncuya veda edilmeye hazırlanılıyor.
Samet Akaydın
Cengiz Ünder
Levent Mercan
Bartuğ Elmaz
Serdar Aziz
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