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Mourinho talimatı verdi! Fenerbahçe'de kadro sil baştan... Tam 7 isme veda!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.12.2024 13:12
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Süper Lig'de ilk devre son ererken ara transfer dönemi öncesi Fenerbahçe temaslarını sıklaştırmış durumda. Birçok isimle görüşme yapan Sarı-Lacivertliler'de kadrodan gönderilecek isimler de belirlenirken kadroda büyük bir değişim bekleniyor. İşte detaylar...

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe ara transfer dönemi yaklaşırken temaslarını sıklaştırırken birçok isimle görüşme halinde.

Kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'de bu isimler büyük oranda belirlendi.

7 İSME VEDA

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Mourinho'nun da onayıyla bazı isimlerle yollarını ayıracak Fenerbahçe'de tam 7 oyuncuya veda edilmeye hazırlanılıyor.

İŞTE O İSİMLER:

Samet Akaydın

Cengiz Ünder

Levent Mercan

Bartuğ Elmaz

Serdar Aziz

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Cengiz Ünder son dakika fenerbahçe samet akaydın
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ali Koç u listenin başına yazın
ALİ KOCU YEDİRMEYİZ😂😂
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