Mourinho talimatı verdi! Fenerbahçe'de kadro sil baştan... Tam 7 isme veda!

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe ara transfer dönemi yaklaşırken temaslarını sıklaştırırken birçok isimle görüşme halinde.

Kadroya yapılacak takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'de bu isimler büyük oranda belirlendi.

7 İSME VEDA

Mourinho'nun da onayıyla bazı isimlerle yollarını ayıracak Fenerbahçe'de tam 7 oyuncuya veda edilmeye hazırlanılıyor.

İŞTE O İSİMLER: