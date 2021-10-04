Mucize Doktor'un güzel hemşiresi Hayal Köseoğlu cesur pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor!

Başrollerini Sinem Ünsal, Taner Ölmez ve Onur Tuna gibi isimlerin paylaştığı Mucize Doktor dizisinde Hemşire Açelya'yı canlandıran 29 yaşındaki güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, 800 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla akılları baştan alıyor.
KALÇA POZU OLAY
20 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğan Hayal Köseoğlu, eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.
Oyuncu, henüz 6 yaşındayken Kanal D'de yayınlanan Ruhsar dizisinde ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Köseoğlu, oyunculukla nasıl tanıştığını anlatırken şu ifadeleri kullanmıştı:
Hiperaktiftim ve beni bir yerde sabit tutmak çok zordu. Hele okul kabustu. Ama 5–6 yaşlarında bir çocuk tiyatrosuna girdim ve orası benim için rüya gibiydi. Çok net hatırlıyorum. İlk kez kendimi ait ve huzurlu hissettiğim, disipline girebildiğim tek yer orasıydı. Benim yolumun burası olduğu çok belliydi. Kendimi hiçbir zaman sahne dışında bir yerde görmedim. Oyunculuk olsun, müzik olsun, beni çeken şey hep sahneydi.
Hayal Köseoğlu, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir, Ufak Tefek Cinayetler gibi projelerde yer aldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum