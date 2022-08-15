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Mudurnu'da sel hasara neden oldu

15.08.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Valisi Erkan Kılıç, selden etkilenen ilçede ve köylerde incelemede bulundu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın ve sel zarara yol açtı.

İlçede dün akşam saatlerinde meydana gelen selin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle bazı ağaçlar kırılarak araçların üzerine düşerken, ilçe merkezindeki yamaçlardan kopan kayalar ise cadde ve sokaklara yığıldı.

İlçe merkezinde bulunan Atatürk Anıtı önündeki meydan da suyla kaplanırken, Dolayüzü köyünde yaşayan Mehmet Uğur'a ait kamyon fırtınada devrilen kavak ağacının altında kaldı.

Öte yandan 1200 saman balyası ile 1 ton arpa ve buğday da selde zarar gördü.

Bolu Valiliği, AFAD İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de ilçede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Mudurnu Belediyesine ait temizlik ekipleri de bölgede çalışma yürütüyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç da ilçeye gelerek Kaymakam Fatih Çevik ile ilçe merkezi ve köylerde taşkın ve selden etkilenen alanları inceledi.

Kılıç, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

- Bolu Valisi Erkan Kılıç, selden etkilenen ilçede ve köylerde incelemede bulundu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

Mudurnu'da sel hasara neden oldu

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Anahtar Kelimeler:
sel Bolu Mudurnu sağanak

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