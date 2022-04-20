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Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi arayınca olanlar oldu

20.04.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında hafta içi her gün kayıp ve cinayetleri çözen Müge Anlı'da yaşanan eğlenceli anlar bugün sosyal medyanın gündemi oldu. Kayıp kişiyi telefonla aramak isteyen Müge Anlı yanlış kişiyi arayınca canlı yayında olanlar oldu.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında yüzleri güldürecek anlar yaşandı.

MÜGE ANLI'DA GÜLDÜREN OLAY

20 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Emrah Köylü'yü aramak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Köylü'nün kaybıyla ilgisi bulunduğu düşünülen kişiler canlı yayına çağırıldı.
Kaybından önce İzmir Bornova'da berber dükkanı açan Köylü'ye ait olduğu düşünülen dükkanın numarasını bulan Anlı, numarayı canlı yayında aradı. Fakat telefonu açan kişi Emrah Köylü çıkmayınca stüdyoda komik anlar yaşandı.
atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Bir süredir kayıp olan ve ailesinin can güvenliğinden endişe duyduğu Emrah Köylü'nün hayatta olduğu ortaya çıktı.

HABER İZMİR'DEN GELDİ

HABER İZMİR'DEN GELDİ
Kastamonu'da erkek kuaförü olarak çalışan 24 yaşındaki Emrah'tan 20 gündür haber alamayan ailesi soluğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'te almıştı. Ortaya atılan iddialar ve konuşulanlar Emrah'ın can güvenliği hakkında endişeye yol açarken genç kuaförden haber geldi.
Anne Seynur Gürbüz'ün hedefindeki bir diğer isim ise Emrah'ın çocukluk arkadaşı Ömer Haliloğlu'ydu. Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmeyen Ömer Haliloğlu, "Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Emrah çocukluk arkadaşım. Çok fazla kumar borcu var. Hatta bana da 10 bin TL borcu var. Bu yüzden kaçmış olabilir" ifadeleriyle dikkat çekmişti.
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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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