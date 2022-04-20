Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi arayınca olanlar oldu

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Bir süredir kayıp olan ve ailesinin can güvenliğinden endişe duyduğu Emrah Köylü'nün hayatta olduğu ortaya çıktı.

Anne Seynur Gürbüz'ün hedefindeki bir diğer isim ise Emrah'ın çocukluk arkadaşı Ömer Haliloğlu'ydu. Kendisi hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etmeyen Ömer Haliloğlu, "Benim bu olayla hiçbir ilgim yok. Emrah çocukluk arkadaşım. Çok fazla kumar borcu var. Hatta bana da 10 bin TL borcu var. Bu yüzden kaçmış olabilir" ifadeleriyle dikkat çekmişti.